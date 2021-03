Beschieting woning van Selina (23) en haar oma is volgens rechter dubbele poging tot moord

Selina gaat afgelopen oktober in de woning aan de Da Costastraat in Spangen, nadat ze naar de wc is geweest en een sigaretje heeft zitten roken. Haar oma met wie ze samenwoont, moet ook naar het toilet en en gaat daarna gezellig bij haar kleindochter zitten. Dan ineens verschijnt een gedaante voor het raam en schiet. De kogels komen terecht in het plafond en en een muur.

Selina denkt dat haar ex er achter zit en dat hij de opdracht heeft gegeven. Hij zit mede op basis van haar verklaring in de gevangenis voor het verkrachten van zes jonge vrouwen. Na middernacht krijgt ze een berichtje via Snapchat. Van haar ex, is haar overtuiging. ‘Binnen een uur zie je wel wat er gaat gebeuren’, is de boodschap. Selina is er niet van onder de indruk. Het is niet de eerste bedreiging. Bovendien zit haar ex vast.