Beste broodbakker ter wereld opent op deze plek z'n eigen broodcafé

Rotterdam­mers, opgelet: op deze mensen kun je stemmen - en dit zijn hun belangrijk­ste standpun­ten

Woon je in Rotterdam en weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Het AD interviewde de lijsttrekkers in de afgelopen weken. Hier lees je hun opvallendste standpunten en reacties op onze kritische vragen. ,,We willen de parkeerplaatsen in het centrum uit het straatbeeld. Ik heb in Manhattan gewoond: daar zijn helemaal geen parkeerplaatsen.’’

14 maart