Beste limoncello komt uit Nieuwerkerk: ‘Ik had echt een traan van geluk’

‘Heel goed gemaakt, een geweldig voorbeeld in zijn soort’, oordeelt de jury over de citroenlikeur uit Nieuwerkerk aan den IJssel. In 2021 kreeg Chiesanuova al een derde prijs bij de allereerste deelname.

,,Mijn hart sloeg over’’, vertelt Hidde de Groen, die in januari twee flessen als inzending opstuurde naar het testpanel en maandag bericht kreeg. ,,Ik was al meteen blij met het mailbericht, want volgens het onderwerp waren we in de prijzen gevallen.”

Traan

Welke kleur de medaille zou hebben, maakte hem niet uit. Maar toen hij zag dat liefst 95 punten waren toegekend, kon dat maar één ding betekenen: goud. ,,Ja, ik had echt een traan van geluk.’’

Het recept is sinds vorig jaar exact hetzelfde gebleven. ,,Het enige variabele in onze limoncello zijn de citroenen’’, legt Hidde uit. ,,Net als met druiven is niet elke oogst hetzelfde. In de zomer zijn er bijvoorbeeld nauwelijks citroenen van goede kwaliteit te vinden. Wij produceren hier zoveel mogelijk omheen.’’

