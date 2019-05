Bestrijding drugssmokkel in Rotterdamse haven rammelt

Douane, politie en de Fiscale Opsporingsdienst (Fiod) wisselen amper informatie met elkaar uit en het komt zelfs voor dat binnen die diensten belangrijke aanwijzingen verloren gaan. Dat is één van de conclusies die wetenschappers van de Erasmus Universiteit trekken. Zij hebben op verzoek van de zogenoemde Driehoek Plus (politie, Openbaar Ministerie, gemeente en douane) onderzoek gedaan naar de aard en aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven.

Om de ladingen drugs die Rotterdam bijna overspoelen tegen te houden, moet worden samengewerkt met instanties in Zuid-Amerikaanse landen. Want daar komen de meeste scheepsladingen cocaïne vandaan die via de haven worden doorgevoerd naar andere Europese landen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de opsporingsdiensten amper benul hebben hoe de criminele organisaties opereren.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een netwerk van informanten in het buitenland stationeren. ,,Hoe de cocaïne in een lading bananen komt, weten we niet. Daar heb je lokale kennis voor nodig en daarmee kunnen we de drugs gemakkelijker onderscheppen.’' Behalve in Zuid-Amerika noemt hij ook Antwerpen als plek voor een lokale agent. Binnenkort reist hij af naar Colombia om met de burgemeesters van Medellin en havenstad Cartagena over de problematiek te praten.

Logistieke bedrijven

Drugsbendes hebben veel weg van ‘goed georganiseerde logistieke bedrijven’ met verschillende specialisten. Anders dan bij bedrijven is wel sprake van losse samenwerkingsverbanden die snel van samenstelling kan veranderen. Er wordt gebruik gemaakt van leidinggevenden, beveiligers, specialisten, facilitators en uitvoerders die in een ‘Gouden Gids’ voor criminelen te vinden zijn. De uitvoerders zijn vaak de ‘kleine jongens’; de hulpjes die voor grof geld de drugs uit de container, de lading of het schip halen en het grootste risico lopen te worden gearresteerd. De grote drugsbazen blijven uit beeld doordat de opsporingsdiensten vanwege capaciteitsgebrek niet aan het onderzoeken van criminele samenwerkingsverbanden toekomen.

De export van drugs vanuit de Rotterdamse haven is volgens het onderzoeksteam nog een blinde vlek. ,,Er wordt wel gekeken naar wat er binnenkomt, maar niet wat er uit gaat’’, zegt professor Richard Staring, schrijver van het rapport. Hij geeft aan dat de haven een voorname schakel is tussen de landen waar de cocaïne vandaan komt en de landen waarvoor het is bestemd.