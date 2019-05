Bestuurder bij fatale stunt op Maasboulevard blijft nog verdachte

Verhoor

De 18-jarige bestuurder van de auto werd door de politie meegenomen naar het politiebureau en verhoord. Of hij bijvoorbeeld te hard reed, kan de politie nog niet zeggen. Naast de bestuurder en de overleden passagier zat er niemand in de auto.

De schrik over het overlijden van de jongen is groot. ,,We zijn verdrietig, maar weten ook dat Allah hem aan ons heeft gegeven en hem nu weer heeft genomen’', zegt een bestuurslid van de moskee An-Nasr, de plek waar het dodengebed voor het slachtoffer was.