Bestuurder ME-busje voor de rechter vanwege opzettelijk aanrijden Feyenoordfan

Kunstenaar Jan Wagner: Mijn vader was ‘fout’ in de oorlog

12:58 In iedere Rotterdammer schuilt een uniek relaas. Wekelijks tekent journalist Marcel Wijnstekers zo’n levensverhaal op. Vandaag: kunstenaar Jan Wagner (79), kind van NSB-ouders. Vijf jaar geleden dook hij in zijn familieverleden en schreef erover in het boek Puin en Vriendschap. ,,Mijn vader was geen onfatsoenlijke man."