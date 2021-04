Bestuurder neemt na ongeval op A15 de benen en laat twee gewonden achter

UPDATEOp de snelweg A15 bij Rhoon onder Rotterdam is een auto met drie inzittenden bij een eenzijdig ongeval over de kop geslagen. De bestuurder liet de andere inzittenden achter en sloeg op de vlucht, maar hij werd door de politie even later in de nabijheid van de plaats van het het ongeluk aangehouden.