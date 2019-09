Bestuurder rijdt 130 waar 70 mag: ‘Ik moest nodig plassen’

Op deze plek staat Rotterdam in top 10 van regio's met meeste herrie

9:00 De regio Rotterdam is het op drie na lawaaiigste deel van Nederland. Utrecht is nummer één; hier moet ruim 20 procent van de mensen in deze regio moet dagelijks meer dan 55 decibel aanhoren vanwege geluidshinder van wegverkeer. In en om Rotterdam is dat 16,42 procent van de mensen. Ter vergelijking: een elektrische tandenborstel produceert voor ongeveer 55 decibel geluid.