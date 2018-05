Bestuurder van watertaxi is kapot van botsing met gewonden

Leegstand kantoren Rotterdam hoger dan in andere grote steden

8:36 Bijna een op de zeven kantoren in Rotterdam staat leeg. En dat is veel meer dan in de andere grote steden. Reden is dat de Maasstad veel oude kantoorgebouwen heeft en die vinden bedrijven vaak niet aantrekkelijk, blijkt uit een onderzoeksrapport van vastgoedadviseur Savills.