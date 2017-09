Bestuurscrisis steekt weer de kop op in Rotterdams stadhuis

Het kan verkeren. De man die afgelopen juli nog stilletjes afdroop via de achterdeur van het stadhuis, moet nu de coalitie redden. De uitgejouwde bouwwethouder Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam is door partijleider Joost Eerdmans gevraagd of hij wil terugkeren naar het stadhuis. Niet als wethouder, maar als raadslid wel te verstaan.

De kans wordt namelijk steeds kleiner dat het zieke Leefbaar-raadslid Anton Molenaar nog zitting neemt in de gemeenteraad. Zijn lege zetel moet snel worden opgevuld, anders is de nipte coalitiemeerderheid van één zetel verloren. ,,We hebben elkaar onlangs gesproken'', bevestigt Eerdmans. ,,Schneider gaat er even rustig over nadenken, dat begrijp ik ook wel.''

Handdoek

Nee, Schneider staat niet meteen te trappelen. Hij stopte als wethouder nadat hem duidelijk was dat hij niet meer kon rekenen op volledige steun binnen de eigen fractie. Directe aanleiding was de Waterfront-fraude. Maar er speelde meer. Een deel van de fractie is niet vergeten hoe hij zelf aan de macht kwam: door een geheime deal met de oppositie, ten koste van raadslid Ingeborg Hoogveld. Het is een cynische speling van het lot dat hij aan het eind van de rit wordt gevraagd om weer aan te schuiven in deze fractie - naast rivale Hoogveld.

Maar de nood is hoog. Bij Leefbaar en dus ook bij de coalitiegenoten van het CDA en D66.

Het spook dat 'bestuurscrisis' heet, liet zich donderdag weer even zien in de gemeenteraad. Dat ging een beetje knullig. D66-raadslid Jos Verveen was tijdens het stemmen aan het bellen met partygoeroe Ted Langenbach. De oppositie was plots in de meerderheid en wist dat meteen te verzilveren. Met een SP-motie werd de met sluiting bedreigde sociale werkvoorziening Magis010 overeind gehouden.

Is de oppositie de baas? Dit was exact de aanleiding voor de bestuurscrisis van voor de zomer. Ter herinnering: Leefbaar-raadslid Mo Anfal maakte de opvallende overstap naar Nida. Daarmee was de meerderheid van de coalitie omgeslagen in een minderheid. De verhoudingen werden hersteld dankzij de (dure) gedoogsteun van de ChristenUnie-SGP, vastgelegd in het 'zomerakkoord'.

Maar nu, een paar maanden later, is de nipte meerderheid alweer verloren. De reden is dat het ziekbed van Molenaar langer duurt dan gedacht. Al maanden is hij afwezig. In geval van de ziekte of overmacht is de afspraak dat de tegenpartij er geen voordeel uit mag halen. Vandaar dat de oppositie tot nu toe altijd één stem inleverde. Leefbaar kreeg tot de zomervakantie om de lege raadszetel te vullen.

Quote Het mag duidelijk zijn dat dit gemeentebestuur tot aan de verkiezingen geen grote, controversiële besluiten kan nemen. SP-leider Leo de Kleijn Dat is niet gebeurd. De stemverhouding is nu 22-22 en de coalitiemeerderheid is weg. Als ze niet oppassen, zoals donderdag, kan de oppositie zelfs de macht te grijpen.



SP-leider Leo de Kleijn spreekt waarschuwende woorden: ,,Het mag duidelijk zijn dat dit gemeentebestuur tot aan de verkiezingen geen grote, controversiële besluiten kan nemen. Het is op de winkel passen, meer niet. Een college kan niet afhankelijk zijn van een raadslid dat een telefoontje pleegt.''



Dus komt Schneider weer in beeld, de eerste kandidaat om Molenaar te vervangen. Schneider reageert overigens niet op vragen van deze krant.

Ongemakkelijk

Kiest hij niet voor de raad, dan belandt Leefbaar in een zo mogelijk nóg ongemakkelijker situatie. De volgende kandidaat heet Norbert Swaneveld, de afgezette voorzitter van IJsselmonde. Sindsdien is hij gebrouilleerd met de partij. Ondanks alle conflicten zegt hij bereid te zijn in de raad zitting te nemen. ,,Ik ben nog altijd lid van de partij. Als de stad mij nodig heeft, dan ben ik beschikbaar.''