Beterschap beloofd voor afgegleden plein, winkeliers sceptisch: ‘Breek het winkelcentrum gewoon af’

met video Zes woningen onbewoon­baar nadat bewoner brand sticht: ‘Mijn spullen, mijn kleren, álles is weg’

Zes flatwoningen aan de Professor Poelslaan in de Rotterdamse wijk Oud-Mathensse zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. Een verwarde man stichtte daar in de nacht van maandag op dinsdag brand in zijn eigen woning, waarna hij door een arrestatieteam uit de portiekflat werd gehaald.