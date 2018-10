Beveiliger McDonald's Coolsingel gewond na vechtpartij

Pim Blokland: 'Feyenoord eist terecht 25 miljoen euro'

20 oktober Feyenoord-directeur Jan de Jong kan in het stadionconflict met de gemeente Rotterdam rekenen op de steun van een meerderheid van de Vrienden van Feyenoord. Zijn eis om in het nieuwe stadion bij voorrang minimaal 25 miljoen euro betaald te krijgen is terecht, stelt voorzitter Pim Blokland. ,,Dat is ook voor ons een belangrijk punt.''