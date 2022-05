Bewaking op parkeerplek Oekraïense vluchtelingen na vernielde auto's

Auto’s Oekraïense vluchtelin­gen vernield door groep mannen: ‘Russen vallen ons ook hier al aan’

Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam-West zijn verbijsterd door de vernielingen aan hun auto’s, vlakbij hun tijdelijke onderkomen op cruiseschip De Volendam. Onbekenden sloegen of trapten in de nacht van donderdag op vrijdag de ruiten in van twaalf voertuigen. Volgens sommigen gaat het om een groep Russische vrachtwagenchauffeurs.

7 mei