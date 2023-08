Winnares Heel Holland Bakt opent eigen zaak met zus: ‘André stuurde lief filmpje en Robèrt deelt zijn kennis’

Door het winnen van Heel Holland Bakt ontbrandde bij de van oorsprong Hoekse Mercedes Roggen (27) haar altijd al sluimerende liefde voor bakken. Ze opende met zus Melissa, die nog steeds in Hoek van Holland woont, zelfs een eigen zaak in Rotterdam. ,,Ik heb mezelf in het verleden tekortgedaan.”