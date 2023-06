Bewolkt weer in Rotterdam vandaag

met video Rotterdam Terror Corps gaat los op orgel in de Laurens­kerk: ‘Dit wordt zo tof’

Wie denkt dat de gabberscene na de jaren negentig een stille dood stierf, heeft het mis. Het Rotterdam Terror Corps brengt nog steeds duizenden hardcoreliefhebbers wereldwijd in vervoering met hun snoeiharde beats op feesten en festivals. De mannen vieren in november hun dertigjarig bestaan in een bijzondere locatie: de Laurenskerk in hartje Rotterdam. ,,Reken maar dat onze MC een gabberpreek houdt.’’