Bewoner niet gediend van inbreker en bindt hem vast bij voordeur

De inbreker klom volgens omstanders via een balkon aan de achterzijde twee etages omhoog en probeerde zo de woning binnen te komen. Waarschijnlijk had hij niet gerekend op de bewoner, die de 21-jarige man naar beneden sleepte en vast bond bij de voordeur van het pand. De politie was snel ter plekke om de verdachte te arresteren. Even leek het erop dat de inbreker gewond was geraakt, maar dit bleek bij nader inzien mee te vallen.