Bewoner verdacht van brandstichting in eigen flatwoning in Rotterdam

Oran­je-da­mes strijden voor een plek in kwartfina­le WK volleybal: ‘Vol Ahoy kan Oranje er doorheen slepen’

Het WK volleybal voor vrouwen strijkt vanaf dinsdag neer in Rotterdam. In Ahoy gaan de Oranje-dames strijden voor een plek in de kwartfinale. Toernooidirecteur Manon Flier (38) legt uit.

3 oktober