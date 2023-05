Bewoners Kralingen verliezen hoop op minder studentenoverlast: ‘Particuliere beveiligers inhuren’

Reageer Hoe een statige wijk in handen kwam van slinkse beleggers en feestende studenten: ‘Dit is óns domein!’

Komt het ooit nog goed met Kralingen? De ooit zo statige Rotterdamse wijk is helemaal opgeknipt in kamers. Feestende studenten staan lijnrecht tegenover het laatste restje bewoners dat strijdt tegen de overlast, in samenwerking met de gemeente. Toch wil de omzet van de lokale slijterij maar niet dalen: ,,Wij leveren 300 tot 500 kratten bier per week.”