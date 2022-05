Bewoners Nesselande laaiend over komst 150 tijdelijke woonunits: ‘Dit hoort niet in onze wijk’

Pand met poppodium Annabel wordt geveild, eigenaar probeert er een stokje voor te steken

De gemeente Rotterdam wil opnieuw vastgoed kopen in het Schiekadeblok in hartje stad. Dit keer de panden waar poppodium Annabel in is gevestigd. Het voornemen is saillant, want een eerdere miljoeneninjectie in het gebied liep uit op een faliekante mislukking. De eigenaar van de panden wil er een stokje voor steken.

11 mei