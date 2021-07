Bewoners schrikken van man die met lang wapen over galerij van een flat loopt: Rotterdammer aangehouden

Ruzie tussen minderjari­gen escaleert in steekpar­tij: één gewonde

4 juli Een minderjarige jongen uit is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam-Hoogvliet. Volgens de politie hield de knaap een ‘oppervlakkige steekwond’ over aan het incident. Hij moest daarvoor voor behandeling naar het ziekenhuis.