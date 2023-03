Bewoners van panden met loszittende gevel mogen komende drie weken huis niet in

RET is op zoek naar het liefste RET-ver­haal: ‘Stiekem hopen we op een heel mooi liefdesver­haal’

Heb jij wel eens iets moois, liefs of bijzonders meegemaakt in het Rotterdamse openbaar vervoer? Dan is de RET op zoek naar jou! In aanloop naar de derde Aardig Onderweg Challenge, waarin duo’s die elkaar niet kennen op 18 maart met elkaar op reis gaan, is het OV-bedrijf namelijk op zoek naar het liefste verhaal. ,,Groot of klein, alle verhalen zijn welkom”, vertelt RET-woordvoerder Rolf Harbers.