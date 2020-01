Bewoners van Rotterdamse straat zijn drugsoverlast ‘spuugzat’: ‘Poep zit hier aan de muur’

Groot gemis na overlijden John van Dijk: ‘Weer een icoon weg uit Rotterdam’

19:04 Het is nog niet duidelijk hoe de uitvaart van John van Dijk eruit zal zien. Hier zijn nog geen mededelingen over gedaan door direct betrokkenen. De roemruchte Mercedesdealer overleed woensdag in Cannes, nadat hij een paar dagen eerder een hersenbloeding had gekregen.