Bewoners zijn overlast van truckers zat: 'Overal mensenpoep'

Truckers die tussen het groen poepen, plassen en zelfs massaal hun chemisch toilet in de bosjes legen. Bewoners zijn de overlast in en rondom park De Twee Heuvels in Rotterdam-IJsselmonde spuugzat.

Het is goed opletten waar je stapt in het parkje op Zuid. ,,Overal waar je loopt liggen de uitwerpselen. En nee, niet van honden. Mensenpoep'', vertelt Bab Dettingmeijer (47). ,,Het is te ranzig voor woorden.''

Het parkje is geliefd bij omwonenden en hondenbezitters maken gretig gebruik van het stukje natuur. Het park is een van de weinige plekken in IJsselmonde waar honden los mogen lopen.

Ook Dettingmeijer en haar viervoeters zijn blij met het stuk groen. Ze woont om de hoek, aan de Valkreek, wandelt elke dag met haar honden door het park. Althans, wandelde. De honden uitlaten ín het park doet ze niet meer. Haar vaste rondje voert nu langs de buitenrand van het park. ,,Mijn hond Suzy houdt ervan om te rollen. Geregeld zit ze onder de mensenpoep. Daarom loop ik niet meer door het park maar eromheen. Laatst was het wel drie keer op één dag raak. Ik liepen door het park en kon meteen weer rechtsomkeert om Suzy onder de douche te zetten.''

Truckers

Volgens Dettingmeijer zorgen de geparkeerde truckers aan de Olympiaweg voor veel overlast. ,,Ik weet niet waar ze vandaan komen, maar sinds een tijd parkeren ze massaal hier. Trouwens, ook sporters en vage ongure types laten hier met gemak even snel hun broek zakken. Zonde, het was zo'n fijn park. Van die gezellige sfeer is nu niets meer te merken.''

Bewoonster Anouk Latuny (27) loopt nog wel met haar hond door het park. ,,Om heel eerlijk te zijn niet meer met plezier en vaak hou ik mijn honden aangelijnd, anders zitten ze onder de uitwerpselen.'' Ook Latuny zag met eigen ogen hoe het park binnen enkele weken werd bevuild. ,,Eerst lag er hier en daar wat mensenpoep. Maar sinds die chauffeurs naast het park overnachten, liggen de poep, plas en het chemisch afval echt óveral. Ze staan aan beide kanten van de weg geparkeerd, ook ver buiten de vakken. Daarbij komt dat de helft van het park nu is afgesloten vanwege werkzaamheden.''

De gemeente laat weten bekend te zijn met het probleem en op zoek te zijn naar een oplossing. ,,We handhaven bij de truckers op overtredingen'', aldus een woordvoerder. ,,Omdat wij merken dat dit niet voldoende werkt, zien we graag dat de parkeerplaatsen helemaal worden verwijderd. Dat besluit is in voorbereiding, maar het duurt wel even voordat het zover is.''

Bewoners zoals Latuny en Dettingmeijer voelen zich echter niet gehoord. ,,We hebben al heel vaak contact gezocht met de gemeente, maar er wordt niets aan gedaan. Het is tijd voor actie. Liever gisteren dan vandaag.''