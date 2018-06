Bewoonster laat vanaf vakantieadres inbreker oppakken

Een inbreker die vannacht dacht rustig toe te kunnen slaan in een huis waarvan de bewoners op vakantie waren, kwam bedrogen uit. De woning in Berkel en Rodenrijs is uitgerust met een alarminstallatie die de bewoonster op haar vakantieadres waarschuwt. Die alarmeerde de politie, waarna de inbreker op heterdaad kon worden aangehouden.