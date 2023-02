Bezetters verlaten Erasmus Universiteit vrijwillig, maar beloven: ‘We komen terug’

Politie zoekt vijf tot zeven gevluchte daders na steekpar­tij in Rotterdam-Zuid­wijk

Bij een steekpartij op de Vaerhorst in Rotterdam-Zuidwijk is woensdag aan het einde van de middag een man gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar moest met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

20:19