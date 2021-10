Bezoekers horecagelegenheid in Rotterdam aangevallen

Dansmara­thon een nieuw concept? Marjan danste in 1997 meer dan honderd uur: ‘Dit was een zooitje’

19 oktober Grote ophef was er de afgelopen dagen over het SBS6-programma De Dansmarathon, waarbij honderd koppels probeerden vijftig uur vol te dansen. Een schijntje in vergelijking met de 115 uur die elf deelnemers in 1997 in Puttershoek tijdens de laatste de dansmarathon in Alcazar bedwongen. De Strijense Marjan Versluis was een van de elf en keek afgelopen dagen met verbazing. ,,Dit was een zooitje.’’