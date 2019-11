Bezorger die 5-jarige Brandon doodreed was waarschijnlijk onder invloed

Shapovalov naar World Tennis Tournament in Rotterdam

13:32 Denis Shapovalov komt in februari voor de tweede keer in zijn carrière in actie op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De organisatie meldde dinsdag de komst van de nummer 15 van de wereld, die afgelopen zondag nog de finale van het masterstoernooi van Parijs verloor van de Servië Novak Djokovic.