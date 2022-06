Bezuinigingen RET raken deze mensen: ‘Onbegrijpelijk dat voor déze lijn is gekozen om op te bezuinigen’

VIDEO Vanaf de Markthal rijdt de metro straks zó naar zon, zee en strand: ‘Dit gaat een publieks­trek­ker worden’

Met de bikini al aan, een handdoek om de nek en een koelbox in de hand meteen vanuit de metro op het strand van Hoek van Holland stappen? Dat moment komt steeds dichterbij voor reizigers die rechtstreeks van stations als De Tochten, Gerdesiaweg of Blaak naar de badplaats willen reizen. ,,Deze zomer gaan we rijden.”

1 juni