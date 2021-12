Bianca (47) is ‘koningin knuffel’ bij McDonald’s: ‘Elke knuffel brengt ouders en ziek kindje dichter bij elkaar’

UPDATE Brand door theelicht­jes in flatwoning Schiedam, moeder en kind vervoerd naar het ziekenhuis

De brandweer rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag met meerdere wagens uit naar een brand in een flatwoning aan de Burgemeester Gijsenlaan in Schiedam. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vielen er theelichtjes op het vloerkleed toen bewoners kerstavond aan het vieren waren. De bewoners van de woning, een moeder en haar kind van twee jaar oud, zijn met lichte brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd.

