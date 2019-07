Bianca van Es (29) mogelijk vergiftigd met pinda’s

Justitie houdt er rekening mee dat Stephan K. (30) zijn ex-vriendin Bianca van Es heeft vermoord door haar pinda’s te voeren. Van Es werd op 29 november vorig jaar dood gevonden in haar appartement aan de Luntershoek in Rotterdam.

Het is tot nu toe nog niet duidelijk waaraan Van Es (29) is overleden, bleek woensdag tijdens de tussentijdse rechtszitting. Justitie houdt de opties open: vergiftiging door pinda’s, waarvoor Van Es allergisch was, of verstikking met een kussen. Volgens het Openbaar Ministerie doodde K. zijn ex-vriendin met opzet en met voorbedachte rade. Het tweejarige dochtertje van Van Es - uit een eerdere relatie - was ten tijde van haar overlijden in de woning aanwezig.

De doodsoorzaak is nog steeds niet duidelijk: de patholoog heeft geen oorzaak kunnen vinden. Maar omdat het lichaam van Bianca is verplaatst, het dna van K. in haar oksel is gevonden en omdat de gaskraan van haar woning openstond toen haar ouders haar vonden, is justitie ervan overtuigd dat Stephan K. Bianca van Es om het leven heeft gebracht.

De verdachte zou voor de dood van Bianca op zijn telefoon hebben gezocht naar de zoektermen ‘pinda door koffie mengen’, ‘wurgen zonder sporen’ en ‘doden met een kussen’. Voordat haar ouders haar vonden keek hij 23 keer op zijn telefoon naar 112-meldingen.

Gekroeld

Tijdens de zitting bood K. de ouders van Bianca zijn excuses aan. ,,Ik ben niet de perfecte schoonzoon geweest na alle ellende van Bianca's huwelijk”, zei hij. K. houdt vol dat hij die dag bij Bianca was, maar dat ze samen op de bank hadden gezeten en even hadden ‘gekroeld’. Uit onderzoek is echter gebleken dat de relatie een paar dagen voor haar dood was beëindigd.

Hoewel alle nodige onderzoeken zo goed als afgerond zijn, duurt het nog maanden voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. De agenda van de rechter die de zaak behandelt zit tot de kerstvakantie vol. ,,Dit is geen zaak die ik in een halve dag wil afhandelen”, zei hij. Pas in januari van volgend jaar heeft de rechtbank weer tijd.