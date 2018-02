'Bidcoins' uit Pernis om je zegeningen te tellen

Video Beste remedie tegen Siberische kou in De Kuip: veel juichen

27 februari Misschien dat Riitta Bout-Saari van het Finse Huis nog wel de beste tip heeft om warm te blijven, woensdagavond in De Kuip: veel bewegen. Beter gezegd, als Feyenoord tijdens het bekertreffen tegen Willem II er een stuk of 20 in ramt bij de Tilburgers, dan springt Het Legioen vanzelf de kou uit het lijf. Bij misschien, qua gevoelstemperatuur althans, meer dan 10 graden onder nul in de voetbaltempel op Zuid. ,,In Finland zou bij zo’n temperatuur niet worden gevoetbald.’’