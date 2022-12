Bieb in Capelle ingesteld als winteropvang voor wie door torenhoge rekeningen in de kou zit

De Bibliotheek aan den IJssel in Capelle en Krimpen is gepromoveerd tot ‘warme huiskamer’. Door het Leger des Heils, dat hier een behaaglijke plek creëert voor mensen met een smalle beurs, die thuis in de kou zitten vanwege de hoge energieprijzen . Deze winter kunnen ze terecht in een van de filialen. ,,Een plek om te werken of te lezen, samen te komen of huiswerk te maken.”

Iedereen die door de energiecrisis in nood komt is welkom in de bieb, zo klinkt het. ,,Met de ‘warme kamers’ hoopt het Leger des Heils deze winter een deken over het land te verspreiden’’, luidt de uitleg. ,,Bibliotheek aan den IJssel steunt dat initiatief en wenst dat elke Capellenaar en Krimpenaar zich welkom weet in zijn of haar bibliotheek. De bieb is er immers voor jou.’’

Maatregelen

De gemeente Capelle aan den IJssel had een tijdje terug juist bekendgemaakt dat ‘niemand in Capelle in de kou mag zitten’. De stad heeft 1,2 miljoen euro tot de beschikking om iedereen die in de energiesores raakt te steunen. De maatregelen die het rijk neemt zijn onvoldoende, constateerde wethouder Sjoerd Geissler (PvdA, energiearmoede). ,,We hebben budget beschikbaar om inwoners met een laag inkomen en een slecht of matig geïsoleerde woning te helpen’’, zo sprak hij.

Wie zich dagelijks komt opwarmen in de bieb, hoeft zich overigens niet te vervelen. Zo kun je op woensdag 14 december in de bibliotheek Capelle Centrum van 14.00 tot 16.00 uur meepraten tijdens een KlimaatGesprek. Op 15 december leren bezoekers tussen 19.30 en 21.30 uur hoe je de mooiste foto’s van eten maakt en op 22 december is het de hele dag kerst in de bibliotheek, met onder andere van 10.00 tot 11.00 uur een kerstconcert Zing Nederlands Met Me, van 11.00 tot 12.00 uur spelletjes en een speciale Libelle-editie bekijken en bespreken.

