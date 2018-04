Biertje bestellen met je smartphone op Capels terras

Met een druk op de knop laat je weten dat je nog wel trek hebt in een wijntje. En doe er ook maar een portie bitterballen bij. Onpersoonlijk? Juist niet, vindt Fuiks. Ze voeren deze nieuwe manier van bestellen dit voorjaar in, juist om meer aandacht te hebben voor de gasten.

,,Iedereen doet zijn best om een goede gastheer of vrouw te zijn. Op drukke dagen blijkt het soms lastig elke gast aandacht te geven", zegt eigenaar Marinus Rien Bothof. ,,Door zelf te bestellen, krijgt de bar of keuken direct de bestelling door. Zo zit de gast niet met een leeg glas en heeft de bediening de tijd om advies te geven of tijd voor een gezellig praatje."

Via een gratis app of de website van het restaurant kan er worden besteld. Ook is er de optie 'roep ober', zodat er zo snel mogelijk bediening aan je tafel staat. Wie niet in het bezit is van een smartphone krijgt een apparaat te leen.