Bij Café Pompette is de stijl verre van rauw, gelukkig detoneert de chef met baard, tattoos en op Crocs

Het oude dorpshotel in het Rotterdam­se tuindorp Vreewijk is 100 jaar

Het Witte Paard in Vreewijk, wie kent het niet? Het oude dorpshotel in het Rotterdamse tuindorp, nu weer een wijkrestaurant, is 100 jaar. De villa met rieten dak, waar beroemdheden als Wim Kan en Ove Kindvall logeerden en aten, is nog even imposant als toen. Daar waar ooit roomboter van de Duitsers werd gejat, brandt nu de kachel voor wie dat thuis even niet kan betalen.

6 november