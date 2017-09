'Bij de missverkiezing voel ik me een prinses'

Naast de bootcamp bestaat de voorbereiding op de verkiezing uit een 'catwalktraining' en voorlichting over voeding. ,,Door deze voorlichting en de bootcamp voelen de dames zich beter en stralen ze dat ook uit'', legt Neves Furtado uit, terwijl kandidaat Neusa Lopes (45) achter haar driftig aan het touwtje springen is.



De kandidaten zijn allemaal tussen de 40 en 45 jaar. Maar oudere kandidaten zijn zeker welkom, benadrukt Neves Furtado. ,,Dan maken we een aparte categorie.'' Ze richt zich dit jaar nog op Kaapverdische dames omdat ze zelf van die komaf is. Het is de bedoeling dat in de toekomst álle Rotterdamse dames van 40 jaar en ouder aan de missverkiezing kunnen deelnemen. En de heren dan? ,,O ja'', zegt ze lachend. ,,Die mogen zich zeker melden. Ik organiseer graag een Mister 40+ Unique verkiezing.''



Ondertussen komt Ramos overeind van het opdrukken. Dat ging stukken soepeler dan voorheen. ,,Ik ben in totaal 89 kilo afgevallen'', vertelt ze trots. ,,Tegen iedereen die door dit soort verhalen geïnspireerd raakt, zeg ik: doe lekker met ons mee.''



Mendes kan bijna niet wachten tot het zaterdag is. ,,Niet vanwege de badpakkenronde, dat vind ik wel spannend. Maar ik kijk echt uit naar de galaronde. Dan voel ik me net een prinses.''