Bij de Sex Education pop-up-store in Rotterdam is geen vraag te gek: ‘Vroeger wilde ik ook een vulva’

Via een skypeverbinding tussen haar woonplaats Breda en het biechthokje in Rotterdam, tegenover centraal station, bespreekt de seksuologe talloze onderwerpen met veelal jonge mensen. Een seksueel actief meisje, dat last had van smetvrees, staat haar nog het meeste bij. ,,De visie van haar ouders dat je als vrouw als maagd het huwelijk in moet gaan, is echt niet van deze tijd.”