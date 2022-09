Bij deze 83 nieuwe woningen in de Rotterdamse Vreewijk zijn zowel het groen als de stad nabij

De onderkomens zijn te verdelen in drie type woonplekken. Het gaat om in totaal 16 parkwoningen, 57 tuinwoningen en 10 Delftse stoepwoningen. Alle woonruimtes hebben drie slaapkamers en een open keuken op de eerste verdieping. Het grootste deel van de huizen heeft een tweede verdieping met een zolderkamer. Verder hebben de woningen volgens de projectontwikkelaar veel lichtinval. De prijzen lopen uiteen van ongeveer 420.000 tot 555.000 euro, afhankelijk van het type woning.

Verschillende type woningen

Alle verblijfplaatsen hebben een tuin, ook al is deze verschillend per type woning. De parkwoning heeft een buitenruimte met uitzicht op het park De Valkeniersweide. Dit is anders bij de tuinwoning, die juist een tuin aan de voor- en achterkant van het huis heeft. De stoepwoningen hebben enkel een tuin aan de achterkant en deze verschilt in grootte per huis.