Bij deze nieuwe woningen in Rotterdam-Oost staat niet alleen wonen, maar ook bewegen centraal

Lezersbrieven Huizen delen als oplossing voor woningnood: ‘Je deelt niet alleen die ene kamer, maar alles’

Niet iedereen is enthousiast over de plannen van woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) om woningen te delen of te splitsen om meer betaalbare huurwoningen voor ouderen te creëren. De 80-jarige briefschrijfster Gerda Vogelzang zou er niet aan moeten denken. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten.

18 september