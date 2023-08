Bij dit Franse restaurant eet je deze maand onbeperkt mosselen

Sjezen op de skelter, varen op de plas en geheime ingangen: wie werd er niet groot in Plaswijck­park?

Plaswijckpark, wie is er niet groot mee geworden? Sjezen op je skelter door de verkeerstuin, misselijk uit de Engelse schommel tuimelen, maar ook ‘apies’ kijken en varen op de plas. Honderd (!) jaar bestaat het geliefde Rotterdamse familiepark. Over hoe het was, is en wordt. En de achttien ‘geheime’ ingangen tot het park...