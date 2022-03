Bij dit restaurant aan het water is het prima toeven (en je kunt er zo naartoe met de watertaxi)

GOUDEN POLLEPEL Rotterdam­se steenpuist is macabere mancave voor de vleeslief­heb­ber

Er was al een handjevol etablissementen van Cannibale Royale in Amsterdam. Onlangs opende de eerste vestiging in Rotterdam. In een beetje een letterlijk rare steenpuist in de stad op de Westblaak bij het skatepark.

18 maart