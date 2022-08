Bij dit restaurant hebben ze een fijne prijs-kwaliteitverhouding én sublieme kruidensalsa

Vanaf het moment dat het een pop-up heette, was de Viskantine een succes. Sinds vorig jaar oktober heet het Machinist aan de Cool. De wens was om een bredere kaart aan te bieden dan de naam Viskantine vermoedt. Dan kun je ook buikspek en piepkeuken op het menu zetten en in de winter kaasfondue. In De Machinist, een voormalig Scheepvaart- en Transport College, kun je uitgebreid eten met voor-, hoofd- en nagerecht en is reserveren mogelijk, bij de Machinist aan de Cool gaat het allemaal wat spontaner. Wie een tafeltje pal aan het water op de kade wil bemachtigen, moet er vroeg bij zijn. Of, indien bezet, glaasje drinken aan de bar en wachten tot er iets vrijkomt. Reserveren kan niet.