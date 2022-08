Bij het Isala Theater bereiden ze zich voor op nieuw theaterseizoen: meer zitcomfort en beenruimte

Ook wie geen noot kan spelen is welkom op het Van Cappellen­fes­ti­val: ‘Je zult optreden in een orkest’

Muziekliefhebbers in Capelle aan den IJssel opgelet, want de eerste editie van het Van Cappellenfestival barst dit weekeinde los. Drie dagen lang is de stad in de ban van topmusici uit de hele wereld, maar ook van lokaal muzikaal talent dat zich presenteert op de oevers van de Hollandsche IJssel. ,,We mikken op 800 à 1000 bezoekers.’’

