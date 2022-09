Bij Le Nord krijgen we, met een duur woord, bistronomische schilderijtjes voorgeschoteld

gouden pollepel Over de tapas bij Berta aan tafel is nagedacht, soms gewaagd, soms fijn klassiek

Er was al Bar Berta, nu is er Berta aan tafel. Spaanse tapas met een innovatieve twist en authentieke paella in verschillende versies. En laten ze nu bijna naast elkaar zitten in het Scheepvaartkwartier.

16 september