Bijeenkomst over burgercollectieven: ‘Goed dat deze beweging in de spotlights komt te staan’

De Erasmus Universiteit in Rotterdam is komende vrijdag (16 september) het decor van de zogenoemde Nacht van CollectieveKracht. Max de Vriend, een van de organisatoren, legt uit.

CollectieveKracht, wat is dat precies?

,,CollectieveKracht is een kennisplatform voor burgercollectieven die je steeds vaker in Nederland maar ook in Vlaanderen ziet. Ik denk dat er inmiddels wel duizenden zijn, op gebieden als voedsel, zorg en welzijn, energie en wonen. CollectieveKracht is in februari 2022 live gegaan.”

Heeft u concrete voorbeelden van burgercollectieven?

,,De Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, zeer actueel in de huidige discussie over stikstof, natuur en landbouw. Een voorbeeld hoe samenwerken perspectief kan bieden en tegelijkertijd de aantrekkingskracht van het gebied versterkt. De coöperatie vertelt vrijdag zijn verhaal. Verder komt WIJkcoop010 langs, een bewonersinitiatief in de Agniesebuurt in Rotterdam-Noord. WIJkcoop010 helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, startende ondernemers en verbindt wijkinitiatieven.”

Is het collectief de toekomst?

,,Er wordt steeds vaker over de derde weg gesproken, nu staat en markt niet voldoen. Het vertrouwen in de politiek is weg, dus liggen er kansen voor de burgercollectieven om dat op te vullen.”

En dan komt er zelfs een Nacht van CollectieveKracht.

,,Dat wordt het eerste fysieke evenement rond het platform. CollectieveKracht is opgericht door hoogleraar Tine De Moor van de Erasmus Universiteit, voor wie ik werk. Vandaar dat ik er bij betrokken ben. Het evenement heet de Nacht omdat het rijmt, maar het is overdag, van half 2 tot 9 uur.”

Wat gaan we daar beleven?

,,Het is voor alle geïnteresseerden in het fenomeen burgercollectieven. Er komen 150 mensen, van de collectieven zelf, maar ook ambtenaren, financiers en wetenschappers.”

Wat moet deze ‘Nacht’ opleveren?

,,Ik hoop dat we elkaar tips kunnen geven, van elkaars verhalen kunnen leren en nieuwe inzichten opdoen. Het is goed dat deze beweging in de spotlights komt te staan.”

