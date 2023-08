Bijenvolk op het dak van winkelcentrum Alexandrium

Opnieuw aanslag bij zalencen­trum in Schiedam, niemand gewond

Een ruime maand na de eerste ontploffing is bij een zalencentrum op een industrieterrein de ’s-Gravenlandsepolder in Schiedam opnieuw een explosief afgegaan. Exact dezelfde nooduitgang was doelwit. Volgens een getuige ter plekke waren er nog mensen binnen in de grote feestzaal. Niemand raakte gewond.