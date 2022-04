Bijna 10 miljoen illegale sigaretten onderschept in Rotterdamse haven, winkelwaarde van 6 miljoen euro

De Rotterdam­se haven staat vol met ‘Russische’ containers: truffels, motoren en metaal stapelen zich op

Terminals in de Rotterdamse haven staan vol containers die Rusland als eindbestemming hebben. Douanecontroles vertragen de verwerking, maar ook als een container in orde is, komt-ie vanwege de stilgevallen handel lastig van zijn plek. Wat zit er in die containers en wie heeft hier last van?

5 april