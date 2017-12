Bijna 30.000 huishoudens zonder stroom in Rotterdam-Noord

Video Arabisch restaurant Bab Tuma wil dit weekend open in Markthal

19:47 Het is flink aanpoten voor horecabaas Rabie al Hussainy in de Markthal. Dit weekend al wil hij voorzichtig zijn op Arabische leest geschoeide restaurant Bab Tuma openen, maar er is nog véél werk aan de winkel. Boven, op het ruime terras, en beneden in het gedeelte waar een enorme keuken wordt gebouwd.