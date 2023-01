Bijna alle arrestanten oud en nieuw weer op vrije voeten

Drukke nacht voor hulpdien­sten, oogarts spreekt van ‘horrorn­acht’: ‘Dit is er wel eentje uit de top 3'

Ondanks het vuurwerkverbod is het nieuwe jaar in Rotterdam en de rest van de regio met veel geknal ingeluid. De hulpdiensten moesten meerdere keren uitrukken; de veiligheidsregio spreekt van een ‘drukke jaarwisseling, maar zonder grote incidenten’. Vier agenten zijn lichtgewond geraakt. Het Oogziekenhuis laat weten dat er 24 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk in het ziekenhuis zijn binnengebracht.

2 januari