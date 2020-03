Bijna niemand op haar 100ste verjaardag, toch feest voor oma Trijntje

Trijntje Paul uit Rotterdam-Ommoord wordt vandaag 100 jaar, maar door de coronacrisis mag er niemand op haar verjaardag komen. Toch is het een feestdag voor haar. ,,Ik voel me net de koningin.’’

De familie van Trijntje Paul had er van alles aan gedaan om oma en moeder toch te verwennen en in het zonnetje te zetten. De coronacrisis gooide dan wel een beetje roet in het eten en voorkwam dat iedereen over de vloer kwam, maar over aandacht had de kersverse eeuwling ‘oma Paul’ niks te klagen.

Er was vooraf een brief aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gestuurd met de vraag of hij niet langs wilde komen in Ommoord. ,,Hij zou vanmiddag komen, maar helaas is dit bezoek afgezegd in verband met corona’’, aldus kleindochter Inge Paul. ,,Wél heeft mijn oma een doosje chocolade ontvangen met een felicitatie van de burgemeester. Ook kreeg ze een brief van de koning en de koningin.’’

Toegezongen

Daar bleef het niet bij. ,,Ik heb wel honderd kaarten gehad, veel bloemen en ook chocolade’’, sprak de overdonderde jarige vanmorgen zelf. ,,Bij de Albert Heijn op de Hesseplaats hebben ze me toegezongen. Ik ben zo blij en dankbaar vandaag. Normaal had ik een vol huis gehad en de hele dag visite, nu heb ik de hele dag telefoon. Ik heb nu alleen even de buurvrouw op de koffie.’’ Ook dochter Lia was even op bezoek.

Cornelia Trijntje Paul-Stolk werd op 23 maart 1920 geboren in Bergschenhoek. Ze woont nog zelfstandig in Ommoord, in een flat op de 14de etage. ,,Mijn oma heeft vijf kinderen, tien kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen’’, somt kleindochter Inge Paul op. ,,Ze is positief, geniet van de kleine dingen, wandelt graag en houdt van bloemen. Mijn oma is een prachtmens en verdient het om in het zonnetje gezet te worden.’’