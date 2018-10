Bijvullen van parkeerautomaat mondt uit in confrontatie met slang

Inge Branse en haar vriend Sofiane troffen het donkergroene gevaarte met zwarte strepen aan in de Texelsestraat in Charlois. ,,Ik had meteen door dat het een echte slang was,'' zegt Inge, die nog steeds niet helemaal van de schrik is bekomen. ,,Hij kronkelde over de muren en was héél lang.''

Naar binnen gaan deden Inge en Sofiane niet nadat ze de slang aantroffen, ondanks dat ze toch wel bang waren van het dier. ,,We voelden ons verantwoordelijk voor de mensen in de buurt. Je hoort wel eens dat muizen door gaten in de muur kruipen, dus waarom slangen niet? Je moet er toch niet aan denken dat zo'n beest opduikt in een kinderkamer.''



Toen er na tien minuten nog steeds geen hulpdienst was gearriveerd, belde Inge opnieuw naar de politie. Even later reed de dierenambulance de straat in. Een slangenexpert - hij kon niet vertellen of het beest giftig was of niet - wist de kronkelmans uiteindelijk te vangen.



Inge hoopt dat de slang wordt herenigd met zijn baasje of anders een nieuw, goed onderkomen vindt. Het beest nog eens ontmoeten, dat hoeft voor haar niet. ,,Ik ben niet zo'n reptielenliefhebber. Na gisteravond helemaal niet meer, haha.''